O-WELL: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

O-WELL hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 44,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 39,58 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 17,45 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 1,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at