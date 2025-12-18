Telefonica Deutschland Aktie

Telefonica Deutschland

WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9

18.12.2025 15:51:00

O2-Kunden können ab sofort RedCap für Smartwatches nutzen

O2 bietet Vertragskunden ein kostenloses 5G Plus Pack mit RedCap-Technologie an. Die energiesparende 5G-Variante richtet sich an Wearables und IoT-Geräte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
