Telefonica Deutschland Aktie
WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
|
18.12.2025 15:51:00
O2-Kunden können ab sofort RedCap für Smartwatches nutzen
O2 bietet Vertragskunden ein kostenloses 5G Plus Pack mit RedCap-Technologie an. Die energiesparende 5G-Variante richtet sich an Wearables und IoT-Geräte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
