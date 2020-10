O2 schaltet 5G-Netz ein - Vertrieb ab Dienstag

MÜNCHEN (Dow Jones)--Telefonica Deutschland mit seiner Marke O2 hat am Wochenende sein 5G-Netz in Betrieb genommen. Im Oktober soll es nach den fünf Städten München, Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt auch in weiteren aktiviert werden, darunter Düsseldorf, Stuttgart, Essen und Potsdam. Die Inbetriebnahme erfolgte am Tag der deutschen Einheit durch CEO Markus Haas und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

Die Vermarktung von 5G beginnt nach Unternehmensangaben am 6. Oktober und soll "das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Markt anbieten".

Telefónica Deutschland/O2 geht in diesem Monat mit 150 5G-Standorten und insgesamt rund 450 Antennen an den Start. Bis Ende 2021 wird das Unternehmen in Städten mehr als 2.000 5G-Standorte und damit rund 6.000 5G-Antennen errichten. Geplant ist bis Ende nächsten Jahres mehr als 30 Prozent und bis Ende 2022 etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung mit 5G zu versorgen.

