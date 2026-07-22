Telefonica Deutschland Aktie
WKN DE: A1J5RX / ISIN: DE000A1J5RX9
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22.07.2026 22:42:00
O2 Telefónica streicht ein Sechstel aller Arbeitsplätze
O2 schließt 60 Läden und streicht 1.100 Stellen. Goldene Handshakes sollen für freiwillige Kündigungen sorgen. Nächstes Jahr gibt es eine zweite Sparrunde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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