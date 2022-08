Oak Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oak Capital präsentierte in der am 08.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Das EPS wurde auf 0,870 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -7,196 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 259,0 Millionen JPY – eine Minderung von 44,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 470,0 Millionen JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at