Oak Capital legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Oak Capital hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,14 JPY gegenüber -7,840 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 27,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 989,9 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 775,3 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 7,230 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -9,180 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 19,09 Prozent auf 2,33 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Oak Capital 2,88 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at