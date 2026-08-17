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17.08.2026 06:31:29
Oak Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Oak Capital ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oak Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 728,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 64,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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