Oak Capital: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oak Capital ließ sich am 14.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oak Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -3,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 728,0 Millionen JPY – das entspricht einem Zuwachs von 64,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 443,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at