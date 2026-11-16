Oak Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Oak Capital hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,08 JPY. Im Vorjahresquartal waren -1,610 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 437,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,84 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 341,6 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at