Oak Ridge Financial Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oak Ridge Financial Services hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 10,2 Millionen USD, gegenüber 10,5 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,23 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at