Oak Ridge Financial Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oak Ridge Financial Services hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oak Ridge Financial Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,810 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,89 Prozent auf 10,7 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at