Oak Valley Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oak Valley Bancorp hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,76 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,3 Millionen USD – eine Minderung von 8,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 23,2 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 2,88 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 3,02 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Oak Valley Bancorp im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 8,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 81,73 Millionen USD. Im Vorjahr waren 89,52 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at