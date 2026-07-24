Oak Valley Bancorp: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Oak Valley Bancorp hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,61 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Oak Valley Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,86 Prozent auf 20,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at