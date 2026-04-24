Oak Valley Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oak Valley Bancorp lud am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 20,8 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at