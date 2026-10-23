Oak Valley Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Oak Valley Bancorp hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Oak Valley Bancorp 0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oak Valley Bancorp in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 21,7 Millionen USD im Vergleich zu 24,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at