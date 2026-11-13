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13.11.2026 06:31:28
Oaktree Acquisition A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Oaktree Acquisition A stellte am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 111,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 113,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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