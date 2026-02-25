Oaktree Acquisition gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Oaktree Acquisition hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Oaktree Acquisition 0,110 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Oaktree Acquisition im vergangenen Quartal 617,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Oaktree Acquisition 481,1 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,510 USD. Im letzten Jahr hatte Oaktree Acquisition einen Gewinn von 0,530 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,35 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 59,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Oaktree Acquisition einen Umsatz von 1,48 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at