Oaktree Acquisition gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oaktree Acquisition hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at