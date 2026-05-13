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13.05.2026 06:31:29
Oaktree Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Oaktree Acquisition hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oaktree Acquisition 0,200 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Oaktree Acquisition einen Umsatz von 586,0 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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