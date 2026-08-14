Oaktree Acquisition hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oaktree Acquisition lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,07 USD. Im letzten Jahr hatte Oaktree Acquisition einen Gewinn von 0,080 USD je Aktie eingefahren.

Redaktion finanzen.at