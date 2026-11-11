Oaktree Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Oaktree Acquisition hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 890,4 Millionen USD – ein Plus von 48,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oaktree Acquisition 599,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at