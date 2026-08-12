Oaktree Acquisition stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oaktree Acquisition gab am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Oaktree Acquisition mit einem Umsatz von insgesamt 753,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 544,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 38,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at