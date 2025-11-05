Oaktree Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oaktree Acquisition präsentierte am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 49,16 Prozent auf 599,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 401,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at