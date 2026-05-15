Oaktree Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oaktree Acquisition hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at