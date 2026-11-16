Oaktree Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Oaktree Acquisition hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber 0,080 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at