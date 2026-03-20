Garrett Motion Aktie
WKN DE: A2N5QP / ISIN: US3665051054
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20.03.2026 21:26:28
Oaktree Knows Distressed Debt. Its Garrett Motion Sale Tells You Something.
On February 17, 2026, Oaktree Capital Management reported selling 14,800,000 shares of Garrett Motion (NASDAQ:GTX), an estimated $235.64 million trade based on quarterly average pricing.Garrett Motion designs turbochargers and electric-boosting systems for global automotive manufacturers and aftermarket distributors.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Oaktree Capital Management reduced its Garrett Motion holdings by 14,800,000 shares during the fourth quarter of 2025. The estimated transaction value is $235.64 million, calculated using the average unadjusted closing price in the quarter. The quarter-end position value decreased by $136.44 million, which incorporates both sales and market price changes.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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