20.11.2025 06:31:29
Oaktree Specialty Lending gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Oaktree Specialty Lending hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,450 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 84,3 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oaktree Specialty Lending 42,8 Millionen USD umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,390 USD. Im Vorjahr waren 0,720 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Oaktree Specialty Lending 299,70 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 245,31 Millionen USD erwirtschaftet worden.
