Oaktree Specialty Lending hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Oaktree Specialty Lending veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,440 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 67,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 61,8 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 19,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at