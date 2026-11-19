Oaktree Specialty Lending hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oaktree Specialty Lending ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,35 Prozent auf 56,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 84,3 Millionen USD gelegen.

In Sachen EPS wurden 0,460 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oaktree Specialty Lending 0,390 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 209,26 Millionen USD – eine Minderung um 30,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 299,70 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at