05.02.2026 06:31:28
Oaktree Specialty Lending präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Oaktree Specialty Lending hat am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,4 Millionen USD – ein Plus von 10,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oaktree Specialty Lending 69,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
