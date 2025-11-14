Core Scientific Aktie
WKN DE: A3E3TQ / ISIN: US21874A1060
|
14.11.2025 14:57:01
Oaktree’s New $115 Million Core Scientific Bet Tested as Stock Plunges Amid Merger Turmoil
Oaktree Capital Management disclosed a new position in Core Scientific (NASDAQ:CORZ), acquiring 6.4 million shares valued at approximately $114.8 million in the third quarter, according to an SEC filing released on Thursday.According to a filing with the Securities and Exchange Commission released Thursday, Oaktree Capital Management initiated a new position in Core Scientific (NASDAQ:CORZ) during the third quarter. The fund purchased 6.4 million shares for an estimated $114.8 million as of September 30. The addition brought Oaktree's total number of 13F reportable positions to 62.
