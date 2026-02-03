Oando hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Oando hat sich am 01.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,00 NGN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,850 NGN je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 671,50 Milliarden NGN. Im Vorjahreszeitraum waren 932,47 Milliarden NGN in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 30,00 NGN ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 15,34 NGN je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 21,38 Prozent auf 3 212,96 Milliarden NGN. Im Vorjahr hatte Oando 4 086,65 Milliarden NGN umgesetzt.

