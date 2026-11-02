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02.11.2026 06:31:29
Oando vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Oando hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,00 NGN gegenüber 11,00 NGN im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 712,62 Milliarden NGN beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 820,66 Milliarden NGN umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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