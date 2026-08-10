Oasis Finvest gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Oasis Finvest lud am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,32 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 11,16 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Oasis Finvest in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,15 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 62,8 Millionen INR im Vergleich zu 65,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at