Oasis Finvest legte Quartalsergebnis vor

Oasis Finvest gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,66 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Oasis Finvest ein EPS von 9,14 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at