Oasis Finvest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Oasis Finvest hat am 28.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 1,23 INR. Im letzten Jahr hatte Oasis Finvest einen Gewinn von -13,790 INR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,78 Prozent auf 24,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 27,59 INR. Im Vorjahr hatte Oasis Finvest 24,69 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Oasis Finvest mit einem Umsatz von insgesamt 189,89 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 263,71 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -27,99 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at