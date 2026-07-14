Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
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14.07.2026 15:31:00
Oasis-Index der Deutschen Bank: So viel kosten fünf Bier und zwei Packungen Zigaretten weltweit
Die Deutsche Bank jongliert Milliarden, ihre Analysten werten bisweilen aber auch kleinere Posten aus. Etwa, wo es besonders günstig ist, sich einen Abend lang ein wenig wie ein Rockstar zu fühlen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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