Oasis Tradelink stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oasis Tradelink hat sich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,05 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at