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12.11.2026 06:31:28
OAT Agrio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
OAT Agrio hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 33,90 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 17,94 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,53 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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