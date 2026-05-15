OAT Agrio vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

OAT Agrio hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 128,20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei OAT Agrio noch ein Gewinn pro Aktie von 91,76 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,96 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,76 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at