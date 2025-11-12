OAT Agrio: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OAT Agrio gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17,94 JPY. Im Vorjahresviertel hatte OAT Agrio 13,45 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OAT Agrio in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,42 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at