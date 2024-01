Oatly Announces Sweet Collaboration with Carvel®, One of America’s Most Beloved Ice Cream Destinations

A New Twist on a Cold Classic: Oatly Non-Dairy Frozen Desserts Roll Out as Carvel’s First Oatmilk-Based Menu Items Available In-Shoppe MALMÖ, Sweden, Jan. 22, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY)(“Oatly” or the “Company”), the world’s original and largest oatmilk company, today Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer Zum vollständigen Artikel