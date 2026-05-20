20.05.2026 16:00:21

Oatly Group AB (publ) Announces Results of 2026 Annual General Meeting

MALMÖ, Sweden, May 20, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (publ) (Nasdaq: OTLY) (“Oatly” or the “Company”), the world’s original and largest oat drink company, today announced the results of its Annual General Meeting of shareholders (the “AGM”) held on May 20, 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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