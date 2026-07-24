Oatly Group Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Oatly Group Registered hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,47 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oatly Group Registered -0,870 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 2,25 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,01 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at