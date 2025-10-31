Oatly Group Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Oatly Group Registered hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Oatly Group Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,05 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,630 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Oatly Group Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at