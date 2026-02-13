Oatly Group Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Oatly Group Registered ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oatly Group Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,28 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -1,620 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2,20 Milliarden SEK, gegenüber 2,31 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,82 Prozent präsentiert.

Oatly Group Registered vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,450 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,590 SEK je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 8,46 Milliarden SEK – eine Minderung um 2,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,71 Milliarden SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at