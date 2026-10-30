Oatly Group (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Oatly Group (spons ADRs) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Oatly Group (spons ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,80 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,190 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 241,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 222,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at