Oatly Group (spons ADRs) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Oatly Group (spons ADRs) lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,60 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 234,5 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Oatly Group (spons ADRs) 212,2 Millionen USD umgesetzt.

Oatly Group (spons ADRs) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 5,030 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -6,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Oatly Group (spons ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 867,09 Millionen USD im Vergleich zu 821,99 Millionen USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 4,752 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 845,06 Millionen USD geschätzt.

