Oatly Group (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

Oatly Group (spons ADRs) hat sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,00 USD gegenüber -1,810 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Oatly Group (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 239,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 210,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at