Oatly AB Aktie

Oatly AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 13:00:23

Oatly Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results

MALMÖ, Sweden, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY) (“Oatly”, the “Company” or the “Group”), the world’s original and largest oat drink company, today announced financial results for the fourth quarter and twelve months ended December 31, 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Oatly AB

mehr Nachrichten