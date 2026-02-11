Oatly AB Aktie
WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088
|
11.02.2026 13:00:23
Oatly Reports Fourth Quarter and Full Year 2025 Financial Results
MALMÖ, Sweden, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY) (“Oatly”, the “Company” or the “Group”), the world’s original and largest oat drink company, today announced financial results for the fourth quarter and twelve months ended December 31, 2025.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
