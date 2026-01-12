Oatly AB Aktie
WKN DE: A3CQRG / ISIN: US67421J1088
|
12.01.2026 13:00:44
Oatly to Report Fourth Quarter 2025 Financial Results on February 11, 2026
MALMÖ, Sweden, Jan. 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY), the world's original and largest oat drink company, will report financial results for the fourth quarter ended December 31, 2025, on Wednesday February 11, 2026 before the U.S. market opens.
